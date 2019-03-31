"Хватит уничтожать науку": петербуржцы вышли в поддержку Пулковской обсерватории

Неравнодушные судьбе Пулковской обсерватории петербуржцы вышли сегодня, 31 марта, на митинг в защиту объекта всемирного исторического наследия от застройки. В мероприятии поучаствовали порядка 300 человек. Со сцены выступали ученые, градозащитники, а также депутаты городского Заксобрания Борис Вишневский, Максим Резник, Надежда Тихонова и лидер движения "Красивый Петербург" Красимир Врански. Постфактум мероприятия была принята резолюция. Митингующие потребовали пересмотреть решение о переносе обсерватории, восстановить сокращенных сотрудников, уволить председателя КГИОП.

Напомним, борьба за Пулковскую обсерваторию началась в 2016 году. Несмотря на множественные бюрократические перипетии, в марте 2018-го года суд запретил строительство второй очереди ЖК "Планетоград", однако летом разрешение на возведение комплекса все-таки было выдано.

Пулковская обсерватория, открытая в первой половине 19-го века, имеет статус объекта всемирного наследия.

Фото: Михаил Масленников

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