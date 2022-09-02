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Новости 20:59

Суд в Петербурге приостановил деятельность оператора свалки возле Пулково

фото ЗакС политика Суд в Петербурге приостановил деятельность оператора свалки возле Пулково

Московский районный суд Петербурга принял обеспечительные меры против ООО "Мехуборка СПб", говорится в сообщении прокуратуры от 2 сентября. Организации запрещено работать с отходами вплоть до вынесения решения по иску природоохранной прокуратуры.

О том, что надзорное ведомство обратилось в суд с требованием запретить компании работать на участке близ аэропорта Пулково, стало известно 23 августа. Иск был подан по результатам проверки, зафиксировавшей незаконную свалку у дома № 7, корп. 3, лит. А по Штурманской улице. Как выяснили сотрудники надзорного ведомства, работы на участке вела "Мехуборка СПб", располагавшая лицензией лишь на транспортировку отходов III-IV классов опасности.

Как указали в прокуратуре, свалка в том числе провоцировала скопление птиц возле аэропорта, что негативно сказывалось на безопасности перелетов. В итоге ведомство внесло представление руководству компании, а также подало в суд.

Фото: Скриншот видео, опубликованного в Telegram-канале "Прокуратура г. Санкт-Петербурга"


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