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Новости 11:00

На церемонии прощания с Горбачевым появился Медведев и задержали женщину с плакатом

фото ЗакС политика На церемонии прощания с Горбачевым появился Медведев и задержали женщину с плакатом

В столичном Доме Союзов проходит церемония прощания с первым и единственным президентом Советского Союза Михаилом Горбачевым. Событие привлекло сотни горожан, выстроившихся в протяженную очередь перед рамками металлоискателей. Агентство новостей "Москва" сообщает, что некоторые входы и выходы из близлежащих станций метро частично перекрыли. На прощание с Нобелевским лауреатом мира организаторы отвели два часа.

По сведениям портала Msk1.ru, в очереди задержали женщину, которая продемонстрировала окружающим некий плакат.

Как пишет "Коммерсант", на мероприятии были замечены зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, народная артистка СССР Алла Пугачева.

Отметим, что президенту Владимиру Путину устроили отдельное прощание с политиком: прямо в здании Центральной клинической больницы.

Напомним, что "архитектор" советской перестройки скончался 30 августа на 92-м году после длительной болезни. Горбачев, правивший в течение шести лет, стал последним руководителем Советского Союза, он сделал страну многопартийной, при нем началась гласность.

фото: kremlin.ru


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