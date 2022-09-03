Беглов и Бельский почтили память жертв Беслана

По случаю Дня солидарности в борьбе с терроризмом губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер ЗакСа Александр Бельский возложили цветы к мемориалу "Детям Беслана" на Малоохтинском проспекте. Таким образом они помянули жертв беспрецедентного теракта, имевшего место ровно восемнадцать лет назад в Северной Осетии, передает пресс-служба Мариинского дворца.

"В наших душах и сердцах до сих пор живет боль, приглушить которую невозможно. Трагические события в Беслане потрясли весь мир. Вечная память жертвам террора и сотрудникам правоохранительных органов, погибшим при выполнении служебного долга", - произнес Бельский на церемонии.

Вместе с главами двух ветвей власти к памятнику пришли депутаты-единороссы Антон Соловьев и Александр Ржаненков, глава комитета по образованию Наталия Путиловская, глава администрации Красногвардейского района Евгений Разумишкин.

В результате захвата бесланской школы №1 погибло 334 человека, из которых 186 были детьми. День солидарности в борьбе с терроризмом учредили спустя два года после трагедии — в 2006 году.

В этот же субботний день активисты МГЕР провели акцию на Серафимовском кладбище у мемориала "Сложенные крылья", посвященного жертвам авиакатастрофы семилетней давности над Синаем, которая явилась следствием теракта.

фото: пресс-служба петербургского ЗакСа