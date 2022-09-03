Бастрыкина заинтересовал снос памятника красноармейцам в Польше

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин отреагировал на информацию о демонтаже памятника советским воинам в польском городе Валбжих, передает пресс-служба ведомства. Бастрыкин распорядился, чтобы его подчиненные разобрались в обстоятельствах инцидента. Речь идет об изваянии красноармейца и выбитых рядом с ним на отдельной плите словах, написанных по-польски: "Советским солдатам, погибшим во Второй мировой войне".

В СК оценивают случившееся как действие, идущее вразрез с "интересами Российской Федерации в вопросах сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и его решающей роли в победе над нацизмом".

Отметим, что в августе возмущение у официальных российских лиц вызвал демонтаж танка-памятника Т-34 в Нарве. МИД в связи с этим событием направлял эстонской стороне ноту протеста.