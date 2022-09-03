Петербуржцы почтили память погибших в Беслане

В годовщину трагедии в бесланской школе на Малой Садовой улице в Петербурге прошла акция в память о погибших. Вечером 3 сентября активисты традиционно расставили из свечей слово "Беслан" и растянули баннер с портретами жертв теракта.

В этот раз ежегодную акцию организовала Либертарианская партия России. Мероприятие также посетил депутат Законодательного собрания Петербурга от "Яблока" Борис Вишневский.

Ещё до начала акции 3 сентября у Малой Садовой улицы дежурили два экипажа полиции. Также несколько машин со спецсигналами стояли у станции метро Гостиный двор.

Ранее в этот день губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер городского парламента Александр Бельский возложили цветы к мемориалу "Детям Беслана".

Теракт в бесланской школе произошёл 18 лет назад. Утром 1 сентября 2004 года террористы ворвались на школьную линейку. В течение почти трёх суток они удерживали в заложниках более тысячи человек. Среди погибших числятся 334 человека, 186 из них - дети.

Константин Леньков