ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 3 сентября, 22:04

Петербуржцы почтили память погибших в Беслане

фото ЗакС политика Петербуржцы почтили память погибших в Беслане

В годовщину трагедии в бесланской школе на Малой Садовой улице в Петербурге прошла акция в память о погибших. Вечером 3 сентября активисты традиционно расставили из свечей слово "Беслан" и растянули баннер с портретами жертв теракта. 

В этот раз ежегодную акцию организовала Либертарианская партия России. Мероприятие также посетил депутат Законодательного собрания Петербурга от "Яблока" Борис Вишневский.  

IMG_5464.JPG (1.47 MB)

Ещё до начала акции 3 сентября у Малой Садовой улицы дежурили два экипажа полиции. Также несколько машин со спецсигналами стояли у станции метро Гостиный двор. 

Ранее в этот день губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер городского парламента Александр Бельский возложили цветы к мемориалу "Детям Беслана". 

Теракт в бесланской школе произошёл 18 лет назад. Утром 1 сентября 2004 года террористы ворвались на школьную линейку. В течение почти трёх суток они удерживали в заложниках более тысячи человек. Среди погибших числятся 334 человека, 186 из них - дети.  

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости3 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама