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Новости 9:32

Попова: Петербург преодолел пиковые значения COVID-19

фото ЗакС политика Попова: Петербург преодолел пиковые значения COVID-19

Петербург, Москва и Подмосковье вышли на плато заболеваемости коронавирусной инфекцией, преодолев пиковые показатели, заявила руководительница Роспотребнадзора Анна Попова, чьи слова приводит в понедельник, 5 сентября, РИА "Новости".

"Лидерами снижения за последнюю неделю стали Санкт-Петербург, Московская область и Москва. Мы говорим о том, что здесь пиковые значения преодолены, дальше идет снижение", — высказалась главный санитарный врач РФ в ходе Восточного экономического форума.

По итогам ушедшей недели 66 российских регионов продемонстрировали рост COVID-заболеваемости, в двух ситуация стабилизировалась, а в 17 показатели идут на спад.

Отметим, что накануне в РФ было зафиксировано более 48 тысяч случаев коронавируса.


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