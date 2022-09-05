Комздрав уменьшает количество коек в стационарах для пациентов с ковидом

Комитет по здравоохранению рассказал 5 сентября о снижении в "красных зонах" городских стационаров количества коек, отведенных для лечения больных коронавирусом. Всего под сокращение попали 182 места.

В Госпитале для ветеранов войн было выведено 70 инфекционных коек, еще 112 коек было сокращено в детской клинической больнице № 5 имени Н. Ф. Филатова.

Глава комздрава Дмитрий Лисовец связал уменьшение коечного фонда с преодолением в Петербурге пика заболеваемости коронавирусом. "Мы научились обеспечивать оперативное управление коечным фондом. Наша задача — поддерживать запас свободных коек на уровне примерно 20 процентов. На сегодняшний день мы соответствуем этому требованию", — заявил чиновник.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Петербург преодолел пиковые значения заболеваемости коронавирусом.