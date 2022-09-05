За сутки в Петербурге насчитали менее трех тысяч заболевших COVID-19

За прошедшие сутки в Петербурге выявили 2 997 новых случаев коронавирусной инфекции, отчитался 5 сентября федеральный оперштаб. Это первый случай с 11 августа, когда в городе регистрируется менее трех тысяч зараженных (тогда сообщалось о 2 940 больных).

За 24 часа в Северной столице зафиксировано 107 новых госпитализаций при 2 690 выздоровлениях. От последствий ковида скончались 12 человек.

В целом же в России зарегистрировано 41 690 новых случаев коронавируса. При этом в стране отмечено 1 830 госпитализаций, 30 703 выздоровления и 76 смерти, связанной с коронавирусом.

Сегодня петербургский комитет по здравоохранению сообщил о сокращении коечного фонда в связи с преодолением пика заболеваемости ковидом.