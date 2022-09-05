Минздрав сообщил о возвращении демографических показателей к допандемийному уровню

Пандемия коронавируса привела к изменению демографических показателей в России, констатировал 5 сентября первый замглавы Минздрава Виктор Фисенко. В то же время, по его словам, сейчас они вернулись к уровню, на котором были до начала распространения COVID-19.

"Пандемия [коронавируса] хотя и внесла существенный вклад в демографические показатели, в достижение ожидаемой продолжительности жизни, тем не менее, мы на сегодняшний день возвращаемся уже к показателям допандемийного уровня", — приводит слова чиновника "Интерфакс". По словам Фисенко, в дальнейшем Минздрав намерен "удерживать и улучшать" достигнутые показатели.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Петербург преодолел пик заболеваемости ковидом.

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