Мосгорсуд утвердил Митрохину штраф в размере 200 тысяч рублей

Московский городской суд утвердил штраф в размере 200 тысяч депутату Мосгордумы от партии "Яблоко" Сергею Митрохину, передает 5 сентября "ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката Сергея Тельнова. Политик обвинялся в повторном нарушении правил проведения массовых акций (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ).

Инцидент, послуживший причиной разбирательства, произошел в Москве 31 мая 2022 года, когда Митрохин организовал встречу с жителями района Хамовники. Темой мероприятия стало обсуждение прокладки коммуникаций к строящемуся элитному жилому комплексу.

На встречу приехали сотрудники полиции, которые задержали Митрохина и выписали протоколы о повторном нарушении правил проведения акций и о самоуправстве (ст. 19.1 КоАП РФ). Позже Хамовнический райсуд оштрафовал Митрохина на 200 тысяч рублей по первому протоколу и на 300 рублей — по второму.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов

Фото: страница Сергея Митрохина в соцсети