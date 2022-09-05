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Новости 15:59

Жилком сообщил о готовности зданий Петербурга к приему тепла

фото ЗакС политика Жилком сообщил о готовности зданий Петербурга к приему тепла

Петербургские дома готовы к приему тепла, рассказал 5 сентября жилищный комитет со ссылкой на Фонд капремонта. Как следует из опубликованного сообщения, в настоящий момент работы ведутся на 229 объектах, и во всех из них обеспечена возможность теплоснабжения.

"Сейчас все дома, на которых идет ремонт теплоснабжения, готовы к отопительному сезону и непостоянству погоды. Остаются работы по устранению замечаний, настройке систем. Перед Фондом стояла задача, чтобы коммуникации появились в домах до наступления холодов", — отметили в жилищном комитете.

Как сообщается, следующим контрольным рубежом установлена дата 15 сентября, когда в Петербурге должны завершиться строительно-монтажные работы по кровлям. В жилкоме отметили, что эти виды работ "особенно сильно привязаны к агротехническому сезону", а короткий период для их проведения назвали "одной из серьезных особенностей капитального ремонта в Санкт-Петербурге".

Фото: gov.spb.ru


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