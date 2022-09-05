В Летнем саду неизвестный пририсовал глаза скульптуре Петронии Примы

Сотрудники службы безопасности во время утреннего обхода в Летнем саду обнаружили, что кто-то пририсовал зрачки скульптуре Петронии Примы, супруги римского императора Вителлия, сообщила пресс-служба Русского музея 5 сентября. Как предположили сотрудники учреждения, неизвестный вандал мог счесть подобное "смешной шуткой".

"Мы хотим очередной раз напомнить: скульптуры в Летнем саду — это дорогостоящие копии подлинных скульптур, сохраняющие композицию Летнего сада. Очистка мрамора, даже искусственного — непростое дело", — указали в Русском музее.

Как сообщила "Фонтанка", к настоящему моменту специалисты уже приступили к очистке скульптуры. Оригинал статуи был изваян в 1717 году, сейчас он хранится в Михайловском замке Русского музея.

Фото: "Сады Русского музея"/ "ВКонтакте"