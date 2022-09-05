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Новости 18:34

Попадание в ШИЗО из-за расстёгнутой пуговицы стало поводом для обращения Навального в суд

фото ЗакС политика Попадание в ШИЗО из-за расстёгнутой пуговицы стало поводом для обращения Навального в суд

Оппозиционер Алексей Навальный решил попробовать оспорить своё попадание в ШИЗО через суд: соответствующий иск зарегистрирован Ковровским городским судом Владимирской области.

Политика, напомним, поместили в штрафной изолятор из-за расстёгнутой пуговицы на робе.

В своём иске к начальнику ИК-6 Коврова Юрию Коробову Навальный утверждает, что нарушение не соответствует "тяжести и характеру" взыскания, кроме того, администрация колонии не учла личность и поведение осуждённого.

Из-за незастёгнутой пуговицы политик попал на трое суток в ШИЗО 15 августа. Это случается с ним уже в третий раз.

Напомним, что в январе текущего года Навального внесли в реестр экстремистов и террористов, а в марте приговорили к 8 годам колонии строгого режима по второму экономическому делу.


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