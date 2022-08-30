"Ничего, посижу": Навального в третий раз поместили в ШИЗО

Политик Алексей Навальный сообщил, что в третий раз за полмесяца администрация ИК-6 Владимирской области отправила его в штрафной изолятор. Как сообщается в его Telegram-канале, на этот раз нарушением сочли то, что он "неправильно представился".

Оппозиционер предполагает, что ужесточение его условий будет только нарастать и что, возможно, ему придется регулярно садиться на 15 суток в ШИЗО. По его сведениям, усиленные меры применяются из-за политической активности и, в частности, созданного им профсоюза заключенных.

"Я отвечаю сразу всем и публично: ничего, посижу. Не я первый, не я последний. За правду и независимость надо платить цену, и я плачу свою", - пишет политик, добавляя, что считает комфорт не главным в жизни.

Напомним, что в январе Навального внесли в реестр экстремистов и террористов, а в марте приговорили к реальному сроку уже по второму экономическому делу. Он заключен на восемь лет в колонию строгого режима.