Смольный утвердил проект планировки территории для размещения вестибюля станции "Гавань"

В ходе рабочего совещания в Смольном петербургский глава Александр Беглов и члены городского правительства утвердили проект развития транспортного узла в МО "Гавань" в части местонахождения вестибюля будущей одноимённой станции метро.

Согласно утверждённому документу, вестибюль будет построен с наклонным ходом и пешеходным коридором.

"Станция метро в этой части Васильевского острова улучшит транспортную доступность Гавани и кварталов сложившейся застройки", - отметил Беглов.

Добавим, что проектные работы по обозначенной станции городской подземки начнутся уже в этом году и продолжатся вплоть до 2024 года.

Напомним также, ране власти Петербурга показали, где планируют построить станцию метро "Гавань": вестибюль разместится между домами № 12Н по Шкиперскому протоку и № 103К по Большому проспекту Васильевского острова.