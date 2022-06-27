Власти Петербурга показали, где планируют построить станцию метро "Гавань"

Смольный опубликовал проект постановления городского правительства об утверждении проекта планировки территории под строительство станции метро "Гавань", сообщила 27 июня "Фонтанка". Предполагается, что вестибюль разместится между домами № 12Н по Шкиперскому протоку и № 103К по Большому проспекту Васильевского острова.

Предполагается, что предельная высота здания на этом участке не превысит 20 метров. Сама станция будет оборудована четырьмя эскалаторами, ее пропускная способность составит 13,6 тысячи пассажиров в час.

Станция "Гавань" продолжит собой Лахтинско-Правобережную линию, став следующей после "Горного института". Открытие станции намечено на 2030 год.

В середине июня сообщалось о том, что петербуржцы определились с местом расположения вестибюля станции "Театральная". Тогда же в Смольном сообщили, что выбрали место под второй вестибюль "Приморской".