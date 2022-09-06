"Известия": Бизнес попросил вернуть внеплановые проверки

Сразу несколько ассоциаций предпринимателей обратились в Минпромторг с просьбой отменить действующий сейчас мораторий на плановые и внеплановые проверки, сообщили 6 сентября "Известия" со ссылкой на документ. По данным газеты, подписи под письмом поставили представители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Национального обувного союза, Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности и других организаций.

Причиной обращения послужило увеличение производства контрафакта в условиях действующего моратория, что негативно сказывается на добросовестных участниках рынка, утверждают предприниматели. "С точки зрения торговли единственный способ защитить права потребителей и обеспечить доминирование на рынке легальной продукции — это ввести ограничения моратория на 2022 год", — прокомментировали обращение в беседе с "Известиями" представители АКОРТ.

В ассоциации выступают за введение внеплановых проверок оборота меховых изделий, обувных товаров и товаров легкой промышленности. В то же время там полагают нужным отменить мораторий лишь в отношении недобросовестных участников рынка, чьи нарушения были зафиксированы в системе "Честный знак".

В то же время директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил "Известиям", что в нынешних условиях сосредоточиваться на борьбе с контрафактом было бы пагубно для экономики. "В таких условиях следует поддержать бизнес, несмотря на риски увеличения контрафакта в РФ, максимально снять административные барьеры. Это позволит "удержать" ситуацию", — заявил он и добавил, что сейчас мораторий на проверки приносит экономике больше выгод, чем вреда.

Мораторий на проверки бизнеса в 2022 году был введен в России в марте.