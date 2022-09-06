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Новости 11:34

ВТБ пока не собирается выходить из "Метростроя Северной столицы"

фото ЗакС политика ВТБ пока не собирается выходить из "Метростроя Северной столицы"

Глава ВТБ Андрей Костин прокомментировал слухи о возможном выходе своего банка из акционерного общества "Метрострой Северной столицы", которое отвечает за строительство петербургской подземки.

"Пока вопроса такого у нас не рассматривается. Если город захочет, то мы, конечно уйдем, но город пока вроде не хочет, там много проблем порешали уже, долговых и прочих", - приводит ТАСС ответ Костина, произнесенный в кулуарах Восточного экономического форума.

Напомним, что МССС учредили осенью 2020 года. Годом спустя предшественник компании (АО "Метрострой") был признан банкротом, что случилось на фоне протестов рабочих, которым месяцами не платили зарплату. В новой организации 65% акции принадлежит Смольному и 35% — ВТБ.


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