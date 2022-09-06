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Новости 11:53

В Петербурге началась реставрация фасадов доходного дома А. М. Александрова

фото ЗакС политика В Петербурге началась реставрация фасадов доходного дома А. М. Александрова

Двухлетняя реставрация исторического дома А. М. Александрова (Кирочная улица, 19) стартовала в Петербурге. Ордер на работы выдала Государственная административно-техническая инспекция 6 сентября, о чем сообщается на сайте Смольного.

Ремонт доверили вести ООО "Возрождение", а заказчиком выступает ГКУ "Дирекция заказчика". Фасады должны будут привести порядок к середине октября 2024 года.

Дом Александрова построен в стиле модерн в 1915 году по проекту гражданского инженера Владимира Иванова. Региональным памятником КГИОП признал его в прошлом году.


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