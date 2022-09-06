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Новости 12:26

За сутки в России удвоилось количество госпитализаций

фото ЗакС политика За сутки в России удвоилось количество госпитализаций

За прошедшие сутки в России в два раза выросло количество госпитализаций пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба от 6 сентября. Если накануне сообщалось о 1 830 пациентах, отправленных в "красные зоны" стационаров, то теперь речь идет уже о 4 203 госпитализированных.

Также относительно предыдущего дня выросли показатели выздоровлений (с 30 703 до 46 304) и смертей (с 76 до 95) за сутки. При этом заболеваемость в стране продолжает снижаться — если 3 сентября сообщалось о 51 699 новых пациентах, то 4 сентября — о 48 042,  5 сентября — о 41 690, а теперь же — о 38 500.

Что касается Петербурга, то в целом здесь наблюдаются схожие с общероссийскими процессы. Относительно предыдущего дня в городе также выросло количество госпитализаций (со 107 до 239), выздоровлений (с 2 690 до 5 592) и связанных с коронавирусом смертей (с 12 до 21). При этом показатель заболеваемости не демонстрирует заметных отклонений — если накануне сообщалось о 2 997 заболевших, то теперь — 3 014 новых пациентах.

Ранее глава Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург предрек возможность удвоения количества смертей от коронавируса в ближайшее время.


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