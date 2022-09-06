Академик Гинцбург допустил, что смертность от ковида в скором времени может вырасти вдвое

Смертность от коронавируса выросла в России в три раза за август, и это не предел, пишет 6 сентября ТАСС со ссылкой на академика РАН, директора Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга. По словам микробиолога, существует возможность увеличения смертности еще в два раза в ближайшее время.

"За месяц смертность от коронавируса увеличилась в три раза — с примерно 30 человек в сутки до 90. Но в ближайшее время она может вырасти еще в два раза. Нужно ревакцинироваться", — объявил Гинцбург.

Ранее Минздрав прогнозировал подъем заболеваемости коронавирусом в связи с началом учебного года. При этом накануне в Петербурге был уменьшен коечный фонд для лечения пациентов с COVID-19. Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец объяснил это преодолением пика заболеваемости в городе.

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