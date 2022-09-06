Решетников ожидает роста экономики в 2024 году

Министр экономического развития Максим Решетников заявил 6 сентября, что ожидает подъема экономики России с 2024 года, передает РИА "Новости". По словам чиновника, речь идет о базовом сценарии развития, при котором страна преодолеет турбулентность в течение двух лет и перейдет к устойчивому росту.

До этого Минэкономразвития подготовило несколько сценариев развития экономики до 2030 года. Самый пессимистичный предполагает длительную рецессию, вызванную воздействием санкций, передает агентство со ссылкой на публикацию Bloomberg. Сам Решетников заявил о возможности выйти к 2030 году на рост экономики в 3%.

Министр уточнил, что в своих прогнозах ведомство оперирует различными сценариями, от благоприятных до негативных, однако "базовым является сценарий ускоренной адаптации экономики к новым условиям". "Он основан на реализации системных решений правительства, которые позволят уже в 2024 году преодолеть турбулентность и выйти на устойчивый рост", — заявил Решетников.

Ранее глава Минэкономразвития поведал, что программа параллельного импорта будет продлена в России, в отличие от моратория на банкротство.

Фото: Telegram-канал "Минэкономразвития РФ"