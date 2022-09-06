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Новости 13:11

Набережную Фонтанки у пересечения с Невским отремонтируют за 102 млн рублей

фото ЗакС политика Набережную Фонтанки у пересечения с Невским отремонтируют за 102 млн рублей

В Петербурге починят участок набережной реки Фонтанки, пролегающий вдоль Аничкова дворца, о чем сообщается на сайте заказчика работ, ГБУ "Мостотрест". Контракт заключили с АО "Стройинвест", которое обязуется отремонтировать 53-метровый отрезок дороги за 102 млн рублей. Непосредственные работы на местности стартуют в начале следующего года и будут проведены до его завершения.

"На архивных фотографиях этого участка набережной можно заметить, что до революции здесь располагался пологий спуск к воде, переустройство которого и стало причиной появления дефектов в наше время", - говорится в сообщении.

Помимо этого отмечается, что с точки зрения безопасности пешеходов стенка набережной не вызывает нареканий, и тем не менее на ней имеются косметические повреждения. Наличие последних объясняется, в частности, неоднократной перекладкой инженерных сетей и воздействием на материал речной воды.


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