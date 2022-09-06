В Минздраве заявили о "чрезвычайно большой" цифре людей с алкогольной зависимостью

По результатам прошлого года среди россиян насчитывалось более миллиона граждан, страдающих от алкогольной зависимости, пишет "Интерфакс" со ссылкой на замминистра здравоохранения Олега Салагая.

"У нас в 2021 году более 1 млн 190 тыс. человек жило с синдромом зависимости от алкоголя, включая алкогольные психозы. Это цифра чрезвычайно большая", - произнес чиновник.

Вместе с тем за последние пятнадцать лет наблюдается положительная динамика: с 2008 года потребление спиртных напитков сократилось более чем на 40%. Салагай полагает, что эффект дала "активная антиалкогольная политика" РФ.

По данным министерства, более половины всех смертей от цирроза печени, панкреатита и кардиомиопатии в стране продиктованы злоупотреблением горячительными напитками. По словам замминистра, о явлении следует говорить не как о развлечении, а как о факторе риска.