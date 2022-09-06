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Новости 16:08

Мособлсуд приговорил к реальным срокам калининградских врачей по делу о смерти новорожденного

фото ЗакС политика Мособлсуд приговорил к реальным срокам калининградских врачей по делу о смерти новорожденного

Московский областной суд 6 сентября вынес приговор калининградским врачам Елене Белой и Элине Сушкевич, обвиняемым в убийстве недоношенного младенца в роддоме, рассказал телеканал RTVI. Суд признал их виновными и назначил Белой 9,5 года, а Сушкевич девять лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

По сообщению ТАСС, защита врачей уже заявила о намерении обжаловать приговор.

Белая обвинялась в организации убийства новорожденного, а Сушкевич проходила по делу как исполнительница. По версии следствия, в 2018 году Белая, исполнявшая обязанности главврача роддома № 4 в Калининграде, узнала о рождении недоношенного младенца и распорядилась ввести ему смертельную дозу сульфата магния якобы для того, чтобы не портить статистику.

В 2020 году присяжные в Калининградском областном суде оправдали Белую и Сушкевич. После этого прокуратура обжаловала решение и добилась переноса рассмотрения дела в Московскую область. В конце августа 2022 года коллегия присяжных признала врачей виновными.


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