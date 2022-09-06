Матвиенко выступила за создание резервной валюты для стран БРИКС

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе парламентского форума стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР) заявила о необходимости расширить экономические возможности участниц межгосударственного объединения и, в частности, выработать общую резервную валюту. Она также приветствует шаги, имеющие целью укрепление расчетов в национальных валютах пяти стран-партнеров.

"Пятёрка" привлекательна для многих государств "глобального юга", поскольку не имеет "скрытой повестки" и не несёт враждебности, а, наоборот, поддерживает принципы равноправия, взаимоуважения и здравого баланса интересов. На этом фоне мы могли бы рассмотреть возможность подключения к нашим дискуссиям законодателей из других заинтересованных стран", - приводит фрагмент ее выступления "Интерфакс".

По мнению Матвиенко, потенциал БРИКС позволяет говорить об объединении как об одном из столпов нового миропорядка. Организацию она в том числе охарактеризовала как гипотетического "охранителя подлинной многосторонности". Большую роль странам "пятерки" глава Совфеда также отводит в деле постпандемийного восстановления мировой экономики.