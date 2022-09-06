На "яблочника" из Пушкина хотят составить протокол о дискредитации армии за три дня до выборов

Сотрудники полиции собираются составить протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП) на Александра Маханькова, который баллотируется в местный совет Пушкина как самовыдвиженец. Он должен явиться в отдел полиции для составления протокола 8 сентября. Кандидат рассказал ЗАКС.Ру, что считает происходящее попыткой помешать ему вести агитацию.

Маханьков стал единственным представителем партии "Яблоко" на довыборах в Петербурге, но был вынужден принять участие в голосовании в статусе самовыдвиженца. "Яблоку" не удалось своевременно провести региональный съезд партии, поскольку деятельность городского отделения временно приостановлена.

Протокол по статье о дискредитации ВС РФ хотят составить за комментарии Маханькова "ВКонтакте". В них якобы упоминаются специальная военная операция на Украине. Один из комментариев был размещен еще в середине апреля.

В начале июля в паблике "Пушкинский район: мы - соседи!" появилась публикация от пользователя под именем Евгений Шипулин. К посту были прикреплены скриншоты обращения в Следственный комитет с требованием проверить высказывания Маханькова на наличие признаков неуважения к президенту и российской армии. Сам Маханьков считает, что это и могло стать причиной для намерения полиции составить в его отношении протокол.

Общение кандидата с правоохранительными органами началось накануне, 5 сентября. Во время поквартирного обхода Маханьковым в полицию обратилась местная жительница, которой не понравилась деятельность самовыдвиженца. Прибывшие полицейские забрали кандидата в отдел на три часа для дачи пояснений. Там же "всплыла" жалоба на комментарий. "Яблочник" попросил отложить составление протокола, поскольку занят избирательной кампанией.

Следующий визит Маханькова в отдел полиции состоялся 6 сентября, где кандидат снова просил отложить составление протокола на более поздний срок, после голосования 11 сентября. Ему вручили обязательство о явке на 8 сентября.

- Получается, я каждый день хожу туда и не занимаюсь избирательной кампанией. Вчера я был с шести до девяти, сегодня с утра до часу дня. Восьмого числа я опять неизвестно сколько там пробуду. Мне кажется, они сознательно отрывают меня от избирательной кампании, - рассказал Маханьков.

По статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП) Маханькову может грозить штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Ранее ТИК №20, который отвечает за проведение выборов в Пушкине, рекомендовал "яблочнику" не распространять свои листовки по округу, поскольку члены комиссии заподозрили в них признаки экстремизма. На них размещены, кроме биографии, нейтральные призывы к миру. Стиль листовки совпадает с партийным дизайном - аналогичная агитация есть и в других регионах. Члены комиссии решили направить брошюры на проверку МВД.

Константин Леньков / фото со страницы Александра Маханькова "ВКонтакте"