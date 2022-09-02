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Муниципал 19:31

Листовки с лозунгом о мире и свободе кандидата в депутаты города Пушкин решили проверить на экстремизм

фото ЗакС политика Листовки с лозунгом о мире и свободе кандидата в депутаты города Пушкин решили проверить на экстремизм

Председателю Пушкинского районного отделения "Яблока" Александру Маханькову, который самовыдвиженцем идет в депутаты местного совета города Пушкин, территориальный избирком № 20 рекомендовал пока не распространять партийные листовки в свою поддержку. Кандидат рассказал ЗАКС.Ру, что 2 сентября ему позвонила председатель ТИК № 20 Анастасия Иванова и посоветовала воздержаться от распространении агит-материалов до завершения проверки на соответствие содержания агиток закону.

По его словам, у комиссии возникли сомнения в том, что содержание листовки соответствует пункту 1 статьи 56 закона об основных гарантиях избирательных прав. В нем говорится о недопустимости распространения агит-материалов, призывающих к экстремистской деятельности или оправдывающих экстремизм.

Вопросы комиссии вызвали листовки, сделанные по стандартному образцу партии "Яблоко". С такими материалами за "яблочников" агитируют по всей стране – меняются только фотографии, имена и биографии кандидатов. На агитках помимо прочего написаны два абстрактных лозунга за мир и свободу, а также небольшое рассуждение о том, как изменилась жизнь в России после 24 февраля.

- Листовки по этому образцу готовилась "Яблоком", каждую букву выверяли. Они без проблем распространяются по всей стране: в Москве, в Нижнем Новгороде, в Великом Новгороде, - заметил Маханьков. - Я планировал распространять эту листовку в уличных пикетах. Но теперь я не могу этого делать, не могу рисковать людьми.

Председатель ТИК № 20 Анастасия Иванова сообщила ЗАКС.Ру, что листовку отдали на проверку в МВД по инициативе рабочей группы территориального избиркома по информационным спорам.

По словам Маханькова, всего у него на руках было 5 тысяч таких листовок. Он начал раздавать их только 1 сентября. Кандидат отметил, что у него есть и другой тираж агит-материалов, выпущенный по его собственному эскизу.

Фото: ВКонтакте/ Александр Маханьков


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