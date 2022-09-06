Москалькова высказалась о возможности привлечения к труду административно арестованных

Омбудсмен Татьяна Москалькова предложила 6 сентября в своем Telegram-канале привлечение к труду в качестве меры наказания для арестованных по административным статьям. Соответствующей идеей она поделилась после визита в СИЗО № 1 по Приморскому краю.

"Отдельного обсуждения требует вопрос об эффективности административного ареста как меры наказания, о привлечении к труду административно-арестованных в частности", — заявила Москалькова.

Омбудсмен указала, что сейчас арестованные не могут привлекаться к труду, отчего их наказание состоит в одной только изоляции от общества. "Возможно, имеет смысл подумать над другими видами административного наказания", — предположила она.

Фото: Telegram-канал "Омбудсмен Москалькова Татьяна"