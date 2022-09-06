ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 17:32

Москалькова высказалась о возможности привлечения к труду административно арестованных

фото ЗакС политика Москалькова высказалась о возможности привлечения к труду административно арестованных

Омбудсмен Татьяна Москалькова предложила 6 сентября в своем Telegram-канале привлечение к труду в качестве меры наказания для арестованных по административным статьям. Соответствующей идеей она поделилась после визита в СИЗО № 1 по Приморскому краю.

"Отдельного обсуждения требует вопрос об эффективности административного ареста как меры наказания, о привлечении к труду административно-арестованных в частности", — заявила Москалькова.

Омбудсмен указала, что сейчас арестованные не могут привлекаться к труду, отчего их наказание состоит в одной только изоляции от общества. "Возможно, имеет смысл подумать над другими видами административного наказания", — предположила она.

Фото: Telegram-канал "Омбудсмен Москалькова Татьяна"


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости6 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама