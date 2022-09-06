На улице Руставели установили более 500 светодиодных светильников

На всем протяжении улицы Руставели были заменены натриевые светильники на светодиодные, известил 6 сентября комитет по энергетике и инженерному обеспечению. В общей сложности специалисты установили 532 новые лампы на всем протяжении магистрали, а также в местных проездах. Опоры освещения при этом остались прежними.

Мощность новых светильников составляет 250 Вт, в то время как у старых она составляла 400 Вт. "С качественным равномерным освещением улучшилась видимость дорожной разметки, знаков и указателей. За счет установки светильников контрастного светового потока более яркими стали 26 пешеходных переходов", — поведали в комитете по энергетике.

Всего в Калининском районе насчитывается свыше 22 тысяч светильников. Сейчас завершается реконструкция на территории жилого массива у станции метро "Гражданский проспект" и в саду Прометей, а кроме этого ожидается установка новых фонарей вдоль четырех улиц и магистралей.

Сегодня же глава комитета по энергетике Станислав Протасов заявил о необходимости дополнительного финансирования на 2023 год. По его словам, на ремонт фонтанов и содержание общественных туалетов не хватает 420 миллионов рублей, причем часть этих денег планируется пустить на оснащение отхожих мест тревожными кнопками.

Фото: gov.spb.ru