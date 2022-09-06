В Смольном задумались о замене запуска воздушных шаров флешмобами и посадками деревьев

Комитет по природопользованию озвучил 6 сентября идею замены церемоний с запуском в небо воздушных шаров на иные, менее вредные для окружающей среды мероприятия. Соответствующее предложение прозвучало на заседании Координационного совета по экологическому просвещению.

Участники заседания отметили популярность запуска воздушных шаров при проведении различных церемоний, фестивалей и иных акций. В то же время сами шары загрязняют природу и могут привести к травмам и гибели животных, а светошары можно признать особо вредными из-за используемых в них батареек.

Выступая на заседании, глава управления экологического просвещения и внешних связей комитета по природопользованию Марина Савченко указала на отсутствие законодательного запрета на запуск воздушных шаров в Петербурге. При этом, по ее словам, "каждый может сделать праздник ярче и с помощью экологичных альтернатив". В качестве примеров чиновница привела, в частности, шоу мыльных пузырей, запуск воздушных змеев, различные флешмобы и высадку деревьев.

В конце августа стало известно, что комитет по природопользованию попросил 1,168 миллиарда рублей в придачу к тем 345,8 миллионам рублей, что ему планировали выделить на закупку новой техники в 2023 году. Речь шла, в частности, о 25 станциях контроля загрязнения атмосферного воздуха, а также о буксире, катере для уборки водных объектов, автомобиле-эвакуаторе и прочем.

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