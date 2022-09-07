КГИОП включил в единый реестр памятников дом акционерного общества "Строитель"

Дом акционерного общества "Строитель" на Захарьевской улице, 9 в Петербурге внесли в единственный государственный реестр как культурно-исторический памятник регионального значения, сообщается на сайте КГИОП.

История дома в стиле неоклассицизма, построенного по проекту Сергея Гингера, начинается в 1909 году. В профильном комитете отмечают, что с тех пор внешний облик здания не претерпел существенных изменений. Это же относится и к его парадным.

До октябрьской революции в доме жили, в числе прочих, семьи князей Урусовых. В XXI веке в здании, исполняющем жилую функцию, также сдаются коммерческие площади.

фото: kgiop.gov.spb.ru