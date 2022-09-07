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Новости 12:20

В Минтруде указали на "уникальный демографический момент"

фото ЗакС политика В Минтруде указали на "уникальный демографический момент"

Первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина сообщила, что Россия переживает особую в своем роде демографическую ситуацию: число женщин в возрасте от 30 до 39 лет достигло максимального пика. Момент, с ее точки зрения, располагает к тому, чтобы специальными правительственными мерами простимулировать рождение второго и третьего ребенка.

"И вот это окно возможности с точки зрения численного состава женщин в этой возрастной когорте продлится примерно еще три-четыре-пять лет", - приводит ее слова РИА "Новости".

Возможность использовать "уникальный демографический момент" для чиновницы важна в том числе применительно к Дальнему Востоку, где в эти дни проходит Восточный экономический форум.


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