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Новости 12:41

Горсуд увеличил штраф Шендеровичу* за слова о Пригожине в 15 раз

фото ЗакС политика Горсуд увеличил штраф Шендеровичу* за слова о Пригожине в 15 раз

Городской суд Петербурга пересмотрел размер компенсации бизнесмену Евгению Пригожину по иску к радиостанции "Эхо Москвы" и публицисту Виктору Шендеровичу* из-за негативных высказываний про него в эфире. Писателя обязали выплатить истцу 1,5 млн рублей, а радиостанцию - 2 млн рублей, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. 

В декабре 2021 года Приморский районный суд Петербурга частично удовлетворил гражданский иск Пригожина о защите чести и достоинства из-за слов в его адрес в эфире программы "Особое мнение" на "Эхе", где Шендерович* негативно высказался о предпринимателе. В частности, он заявлял, что бизнесмен якобы может быть связан с криминалом. Тогда Шендеровича* и "Эхо Москвы" обязали выплатить Пригожину 100 тысяч и 1 млн рублей соответственно, поскольку заявления спикера сочли недостоверными и порочащими. Пригожин требовал от них по 5 млн рублей. Кроме того, по решению суда редакция должна была выпустить опровержение. 

В ходе рассмотрения апелляционной жалобы представители радиостанции утверждали, что не несут ответственности за своих спикеров и не могут выступать в качестве ответчика. Шендерович ранее заявлял, что его высказывания про Пригожина не что иное, как личное мнение.

Представитель Пригожина в Горсуде заявил, что Приморский районный суд назначил слишком маленький размер компенсации морального вреда. 

- На наш взгляд, в этой ситуации наши оппоненты несколько извращенно понимают право на публичную критику публичных лиц. <…> Ещё раз повторяем, что господин Пригожин публичной фигурой не является. Никогда не занимал никаких публичных должностей, государственных и выборных должностей, - сказал представитель бизнесмена.

Представитель главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова** на заседании заявил, что требование суда выпустить опровержение невыполнимо, поскольку издание прекратило своё существование и ликвидировано - доступа к сайту и эфиру нет. Городской суд согласился с невозможностью опровергнуть заявление публициста и отменил это требование. 

Представитель Шендеровича* после заседания сообщила корреспонденту ЗАКС.Ру, что, вероятней всего, оспорит решение Горсуда. 

 

*Минюст внес Виктора Шендеровича в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

**Минюст внес Алексея Венедиктова в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

 

Константин Леньков


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