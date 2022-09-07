В Петербурге утвердили установку долгожданного памятника драматургу Володину

Петербургский губернатор Александр Беглов подписал постановление об установке памятника советскому драматургу и сценаристу Александру Володину (1919 - 2001), о чем сообщает сайт Смольного. Изваяние появится рядом с домом литератора, в Матвеевском саду на Большой Пушкарской улице.

Работы заказала администрация Петроградского района. Над почти трехметровым монументом из бронзы работает целый коллектив скульпторов под руководством народного художника СССР Григория Ястребенецкого.

Отметим, что имя Володина в 2019 году присвоили скверу в устье реки Смоленки. Идею памятника на Петроградской стороне в Смольном одобрили еще раньше.

По произведениям знаменитого драматурга сняты, в частности, такие кинофильмы 1970-х годов, как "Осенний марафон" и "Пять вечеров".

фото: gov.spb.ru