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Новости 13:35

Доппотребность Комздрава к бюджету на 2023 год выросла на 2,544 млрд рублей

фото ЗакС политика Доппотребность Комздрава к бюджету на 2023 год выросла на 2,544 млрд рублей

Бюджетно-финансовый комитет Заксобрания 7 сентября повторно заслушал выступление руководства комитета по здравоохранению в рамках "нулевых чтений" бюджета на 2023 год.

После первого доклада, который состоялся неделю назад, единоросс Александр Ржаненков передал дополнительные предложения к проекту от себя и своих коллег. Комздрав их изучил и выступил снова. 

По словам главы комитета Дмитрия Лисовца, значительная часть заявок депутатов была довключена в дополнительную потребность. Объем доппотребности при этом увеличился на 2,544 млрд рублей. Изначально он составлял 35,8 млрд.

Дополнительные средства предлагается направить на закупку 746 единиц оборудования для 35 медучреждений, а также на капитальный ремонт Фельдшерского и Акушерского колледжей. 

Комитет финансов и Контрольно-счётная палата с новыми позициями доппотребности Комздрава ознакомиться ещё не успели и свои заключения давать не стали.

Сергей Еремеев


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