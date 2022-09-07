ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 13:50

БДТ дали три года на реставрацию Каменноостровского театра

фото ЗакС политика БДТ дали три года на реставрацию Каменноостровского театра

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) заключил мировое соглашение с БДТ о реставрации Каменноостровского театра, передаёт "Деловой Петербург".

Согласно условиям соглашения, у БДТ есть три года на то, чтобы отремонтировать здание, расположенное на набережной реки Крестовки. В числе работ - реставрация лестницы, двух пристроек и крыльца. Также театр должен привести в порядок плафон в зрительном зале.

КГИОП настаивал, чтобы Каменноостровский театр, являющийся памятником архитектуры федерального значения, был отремонтирован ещё в 2017 году, однако этого так и не случилось, в связи с чем ведомство решило обратиться в суд.

КГИОП потребовал отреставрировать театр, признанный федеральным памятником архитектуры, ещё в декабре 2017 года, однако этого так и не произошло, после чего комитет обратился в суд. Ввиду срыва сроков сдачи объекта БДТ обязан будет заплатить 100 тысяч рублей, а также ещё по 150 тысяч каждый месяц до исполнения обязательств.

Каменноостровский театр возвели в 1827 году. 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости7 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама