БДТ дали три года на реставрацию Каменноостровского театра

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) заключил мировое соглашение с БДТ о реставрации Каменноостровского театра, передаёт "Деловой Петербург".

Согласно условиям соглашения, у БДТ есть три года на то, чтобы отремонтировать здание, расположенное на набережной реки Крестовки. В числе работ - реставрация лестницы, двух пристроек и крыльца. Также театр должен привести в порядок плафон в зрительном зале.

КГИОП настаивал, чтобы Каменноостровский театр, являющийся памятником архитектуры федерального значения, был отремонтирован ещё в 2017 году, однако этого так и не случилось, в связи с чем ведомство решило обратиться в суд.

КГИОП потребовал отреставрировать театр, признанный федеральным памятником архитектуры, ещё в декабре 2017 года, однако этого так и не произошло, после чего комитет обратился в суд. Ввиду срыва сроков сдачи объекта БДТ обязан будет заплатить 100 тысяч рублей, а также ещё по 150 тысяч каждый месяц до исполнения обязательств.

Каменноостровский театр возвели в 1827 году.