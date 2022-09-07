За сутки вчетверо выросло число петербуржцев, выписанных из больниц после коронавируса

Петербургское правительство обнародовало последнюю суточную коронавирусную статистику. Из информационного бюллетеня следует, что за последние 24 часа незначительно выросло число людей с симптомами коронавируса и пневмонии, поступивших в больницы (189 вместо 161 накануне). При этом число выписанных увеличилось многократно (234 вместо 62).

В реанимационных отделениях лежат 186 человек, а к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 54 человека. Амбулаторно лечатся 27 246 петербуржцев.

За сутки прошли ревакцинацию от инфекции 7 703 человека. В запасе у города остается 672 903 дозы вакцины.

Тем временем, число коронавирусных коек в стационарах продолжают сокращать.