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Новости 13:55

За сутки вчетверо выросло число петербуржцев, выписанных из больниц после коронавируса

фото ЗакС политика За сутки вчетверо выросло число петербуржцев, выписанных из больниц после коронавируса

Петербургское правительство обнародовало последнюю суточную коронавирусную статистику. Из информационного бюллетеня следует, что за последние 24 часа незначительно выросло число людей с симптомами коронавируса и пневмонии, поступивших в больницы (189 вместо 161 накануне). При этом число выписанных увеличилось многократно (234 вместо 62). 

В реанимационных отделениях лежат 186 человек, а к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 54 человека. Амбулаторно лечатся 27 246 петербуржцев. 

За сутки прошли ревакцинацию от инфекции 7 703 человека. В запасе у города остается 672 903 дозы вакцины.

Тем временем, число коронавирусных коек в стационарах продолжают сокращать.


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