Петербург продолжает сокращать инфекционные COVID-койки

В Петербурге продолжают сворачивать развёрнутые в городских стационарах инфекционные койки, информирует пресс-служба городского комитета по здравоохранению.

Так, в Госпитале для ветеранов войн закрыли 40 мест для пациентов с коронавирусом, в больнице Святителя Луки вывели 20 коек.

"Госпитализация в оба стационара-трансформера пациентов с COVID-19 остановлена", - отчитались в комздраве.

Отметим, что согласно статистике оперативного штаба от 6 сентября в России увеличилось количество госпитализаций пациентов с ковидом.

Кроме того, глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предрёк возможность удвоения количества смертей от коронавируса в ближайшее время.