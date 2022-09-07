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Новости 14:26

"Двойной приз": Навального отправили в ШИЗО в четвертый раз за последний месяц

фото ЗакС политика "Двойной приз": Навального отправили в ШИЗО в четвертый раз за последний месяц

Пребывающего в колонии строгого режима политика Алексея Навального в четвёртый раз за месяц помещают в штрафной изолятор, на этот раз - на 15 суток, сообщается в Telegram-канале оппозиционера.

Параллельно Навальному присвоили статус "злостного нарушителя". Это означает, что внутри колонии строгого режима он будет помещён на более строгие условия содержания.

"У меня двойной приз. Я только вышел из ШИЗО, и меня снова отправили в ШИЗО. Ну, в общем, реакция Кремля на то, что я "не угомонился", а продолжаю призывать вводить санкции против путинской элиты (список-6000), да еще и снова объявил ненавистное им "Умное голосование", оказалась предсказуемой", - пришёл к выводу Навальный.

Минусом пребывания на более жёстких условиях содержания является то, что свидания с родственниками заключённым позволяются не раз в 4 месяца, а раз в полгода.

Ранее Навальный решил попробовать оспорить своё попадание в ШИЗО из-за расстёгнутой пуговицы на робе через суд.


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