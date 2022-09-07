Турчак хочет провести референдумы на Украине и в ЛДНР 4 ноября

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак выбрал наиболее подходящую, по его мнению, дату для проведения референдумов о вхождении в состав РФ украинских территорий, которые на сегодняшний день заняты российскими войсками.

"Правильно провести референдумы на Донбассе и в освобождённых территориях 4 ноября", - приводит его слова пресс-служба единороссов.

Политик полагает, что именно День народного единства как никакой другой символизирует общность так называемого русского мира. В том, что референдумы состоятся до конца года, он не сомневается.

В мае Турчак посетил Херсонскую область и заявил жителям, что "Россия здесь навсегда".