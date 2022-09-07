ККИ рассказал, как рассчитывает стоимость сноса незаконных построек

Руководство комитета по контролю за имуществом Петербурга 7 сентября повторно выступило на "нулевых чтениях" городского бюджета в Заксобрании.

Первым выступлением, которое состоялось днем раньше, депутаты оказались недовольны. Комитет попросил 119 млн рублей на снос в 2023 году незаконных объектов, "обладающих признаками капитальности". Депутаты попытались выяснить, откуда взялась новая сумма, но ответы чиновников их не устроили.

Во время повторного выступления представители комитета и подведомственного "Центра повышения эффективности использования госимущества" (ЦПЭИГИ) рассказали, что по решению суда сноса ожидают 16 незаконных построек. Дела по еще 36 объектам находятся в производстве.

Чтобы вычислить необходимую для сноса сумму, чиновники изучили один объект, в отношении которого решение суда уже вступило в силу.

- Доступ у нас был физический только на один объект, - рассказал начальник ЦПЭИГИ) Вадим Лопатников. - Этот объект мы обследовали, составили общую смету расходов на его снос, разделили на количество метров, которое там находится. Стоимость одного квадратного метра составила 19,880 тысяч рублей. Узнав площади остальных объектов, мы умножили на количество квадратных метров и получили общую стоимость, которую мы запрашиваем дополнительно. Это 119 млн рублей.

По его словам, после того как вступят в силу судебные решения по другим объектам, необходимая сумма увеличится.

Депутатам также представили актуальный перечень заявок комитета по контролю за имуществом на организацию работ по освобождению незаконно занятых участков. В нем находятся 36 коллективных автомобильных стоянок на 13 683 гаража, 806 отдельностоящих гаража (на 1 362 места), 31 средство развозной торговли, 28 летних кафе, 37 стоянок, семь голубятен, четыре туалета и т.д. Всего - 2 894 объекта. ККИ еще предстоит изучить представленные заявки.