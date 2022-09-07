Смольный отказался передавать в ведение католической церкви здание на Васильевском острове

Администрация Северной столицы отказалась передавать подворью Римско-Католической епархии Божией матери здание на 14-й линии Васильевского острова, 25-27, в безвозмездное пользование, следует из документа, опубликованного комитетом имущественных отношений.

В своё время в доме располагалось убежище для бедных римско-католического исповедания. В своём прошении заявители указывались, что по своей сути это была церковная благотворительная и, следовательно, религиозная организация.

"В уставе [организации] отсутствуют сведения о том, что убежище являлось религиозной организацией, либо структурным подразделением Римско-католической церкви в Санкт-Петербурге", — в ответ заявили в КИО.

Также в комитете сослались на то, что в архиве не имеется данных о том, что здание относится к имуществу религиозного назначения и, как итог, не может быть передано заявителю на основании ФЗ № 327.

Здание, которое хотело получить в собственность подворье Римско-католической епархии, является трёхэтажным домом. Изначально - 1830-е годы - оно было двухэтажным, после чего в 1860–1890 годах архитектор Николай Бенуа видоизменил его. В 1896-м появился третий этаж.