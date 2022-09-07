Суд оставил в силе ликвидацию благотворительного фонда "Сфера"*

Городской суд Петербурга отклонил апелляционную жалобу представителей фонда "Сфера"*, занимавшегося помощью ЛГБТ-персонам и ликвидированного в апреле. Об этом пишет издание 78.ru со ссылкой на источник в силовых структурах. Судья не нашел оснований для изменения первоначального решения нижестоящей инстанции.

Напомним, организацию закрыли по иску регионального управления Минюста, которое сочло, что под видом благотворительной деятельности фонд пропагандирует нетрадиционные семейные отношения в среде несовершеннолетних и тем самым вредит государственной политике.

Подробнее о "Сфере"* и ее ликвидации читайте в материале ЗАКС.Ру.

*Благотворительный фонд "Сфера" внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента