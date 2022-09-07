Совет МО "Владимирский округ" не стал отбирать мандаты у "яблочников" за несданные декларации

На заседании совета МО "Владимирский округ" 7 сентября выступил помощник прокурора Центрального района с требованием рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий четырех мундепов из-за проблем с декларациями. Совет проголосовал против.

Проверка деклараций мундепов была инициирована комитетом территориального развития. В ведомстве заявили, что проблемы с подачей отчетов возникли у четверых депутатов: Елизаветы Силаевой, Дениса Луговского, Евгения Топорова и Ильи Стадника. Все они избирались в муниципальный совет при поддержке "Яблока".

В разговоре с ЗАКС.Ру Силаева рассказала, что отправляла первичную декларацию в спешке и сделала это обычным письмом. Позже она заметила, что не указала некоторые данные и решила дополнить декларацию. В этот момент она узнала, что ее письмо не дошло.

- Я даже не знала, что она не дошла. Я поняла, что я сделала ошибку, я не добавила два счета. Я решила на всякий случай добавить. Лично решила отвезти, потому что уже была в городе. Была возможность, время. Говорят, что первичной декларации нет, - рассказала Силаева.

С похожими трудностями столкнулся депутат Стадник. По его словам, он отправил декларацию, правда находился за пределами России. Что произошло с декларациями еще двух депутатов - неизвестно. По словам членов совета, Луговский и Топоров не очень часто появляются на заседаниях. Глава МО Денис Тихоненко тоже не осведомлен об их отчетах.

После вынесения вопроса на голосование, десять депутатов проголосовали против досрочного лишения коллег полномочий. Один человек воздержался.

- Наша позиция простая. Мы считаем, что направить обращение должен губернатор. Тогда будем рассматривать. Как поведет себя прокуратура - может, будет выходить в суд, может, не будет, - заявил глава округа.

Также на заседании 7 сентября депутаты рассматривали предложение о законодательной инициативе об отмене закона о комплексном развитии территорий.

Константин Леньков