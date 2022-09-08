Силовики пришли с обысками к предполагаемым администраторам YouTube- и Telegram-каналов Ильи Пономарева

Утром 8 сентября в нескольких российских регионах прошли следственные действия по местам проживания предполагаемых администраторов YouTube- и Telegram-каналов экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева, сообщило РИА "Новости". По сообщению собеседника агентства, речь идет об администраторах каналов "Утро февраля".

Согласно версии правоохранительных органов, находящийся на Украине Пономарев продолжает оказывать из-за границы "деструктивную деятельность против России в мессенджерах и соцсетях".

Как сообщается, обыски прошли в Екатеринбурге у главного редактора издания "Вечерние ведомости" Владислава Постникова, а также в Тюмени у бывшего редактора портала "Тюмень-Про" Юлии Глазовой.

Во время обыска Постникова в квартире не было, теперь его ищут, чтобы допросить. Поводом для визита источник РИА "Новости" назвал "следственное поручение по уголовному делу на Илью Пономарева по части 2 статьи 207.3 УК России". "Постников — его [Пономарева] тесный контакт по проекту "Утро февраля"", — добавил собеседник агентства.

Экс-депутат Пономарев был заочно арестован 30 августа Коптевским судом Москвы. Против политика возбуждено уголовное дело по статье о распространении фейков про Вооруженные силы (ст. 207.3 УК РФ).