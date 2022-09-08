Вишневский обратился к прокурору Петербурга из-за работ на "Южном намыве"

Депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский рассказал 8 сентября в своем Telegram-канале о сделанном запросе на имя прокурора Петербурга Виктора Мельника относительно работ на "Южном намыве" Васильевского острова.

В своем обращении парламентарий сослался на полученную от жителей Васильевского острова жалобу, в которой те выражают сомнения относительно безопасности возводимых застройщиком сооружений берегоукрепления для жизни и здоровья горожан, а также окружающей среды. В связи с этим Вишневский попросил Мельника сообщить о принятых прокуратурой мерах "в отношении выявленного отсутствия государственной регистрации Гидротехнических сооружений Южного намыва в отношении ООО "Терра-нова" (а также иных компаний, ответственных за создание ГТС по этому проекту".

В случае, если меры до сих пор приняты не были, депутат попросил внести представление фирмам, связанным с реализацией проекта намыва, а также принять иные меры прокурорского реагирования, включающие обращение в суд.

В начале августа активисты, выступающие против создания намыва на Васильевском острове, передали в аппарат президента Владимира Путина более 22 тысяч подписей против стройки.