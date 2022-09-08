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Новости 10:20

Суд в Приморье отменил продление принудительного лечения шамана Габышева

фото ЗакС политика Суд в Приморье отменил продление принудительного лечения шамана Габышева

Приморский краевой суд отменил постановление Уссурийского районного суда об отправке якутского шамана Александра Габышева на принудительное лечение в психиатрической больнице специализированного типа в городе Уссурийске, сообщил 8 сентября адвокат Алексей Прянишников.

"Приморский краевой суд удовлетворил апелляционные жалобы защиты и отменил постановление Уссурийского районного суда о продлении принудительного лечения шамана Александра Габышева в больнице спецтипа в Уссурийске", — написал Прянишников в своем Telegram-канале.

 По словам адвоката, дело направлено на пересмотр в суд первой инстанции.

Ранее сообщалось о том, что Уссурийский райсуд продлил 1 августа постановление о принудительном лечении Габышева в психиатрической больнице специализированного типа. В 2021 году Якутский городской суд отправил его на принудительное лечение, изначально шаман находился в психиатрической клинике в Новосибирске, позже его перевели в Уссурийск. Габышев получил известность в России после того, как в 2019 году отправился в пеший поход из Якутии в Москву с целью провести обряд изгнания президента Владимира Путина.


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