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Новости 11:20

Рассуждая о блокаде Ленинграда, Беглов и Бельский вспомнили про Донецк

фото ЗакС политика Рассуждая о блокаде Ленинграда, Беглов и Бельский вспомнили про Донецк

Губернатор Александр Беглов и спикер Заксобрания Александр Бельский 8 сентября обратились к петербуржцам в связи с Днем памяти жертв блокады Ленинграда. Они напомнили о подвиге жителей и защитников города, а заодно и о том, что в 2022 году исполнилось 80 лет с момента исполнения 7-й симфонии Дмитрия Шостаковича в блокадном городе.

"История не знает примеров равных подвигу жителей Ленинграда — взрослых и детей, рабочих заводов, учителей, медиков, ученых, артистов, бойцов противовоздушной обороны, водителей, перевозивших хлеб по Дороге жизни", — говорится в обращении. Также там сообщается о планах установить памятник блокадным медикам помимо уже существующего памятника блокадному учителю.

В своих рассуждениях Беглов и Бельский не ограничились блокадным Ленинградом, но также вспомнили о Донбассе. "8 сентября отмечается еще одна памятная военная дата, — указали они. — 79 лет назад от фашистских захватчиков был освобожден Донецк".

"Сегодня мы, как никогда, едины с жителями этой героической земли", — резюмировали губернатор и спикер ЗакСа. Также они напомнили о приезде в Петербург из ДНР жителей блокадного Ленинграда, состоявшемся по приглашению Беглова.

Фото: gov.spb.ru


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